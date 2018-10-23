В МЧС заявили об отсутствии угрозы обрушения здания колледжа в Керчи

Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области заявил, что в соответствии с итогами исследований угрозы обрушения здания политехнического колледжа в Керчи, где произошли взрыв и стрельба, по предварительным данным, нет.

Reuters

«Проведены исследования. По предварительной информации, угрозы обрушения здания нет», — приводит РИА Новости слова представителя МЧС. Он отметил, что в настоящее время специалисты производят обработку данных и подготавливают служебную документацию. Ранее сообщалось, что в Керченском политехническом колледже возобновились занятия после произошедшей в учебном заведении трагедии. 17 октября учащийся колледжа Владислав Росляков совершил нападение на студентов и сотрудников образовательного учреждения, в ходе которого он устроил взрыв и стрельбу. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек.