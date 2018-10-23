В Башкирии около 650 человек эвакуировали из гимназии в связи с задымлением

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Пресс-секретарь МЧС Башкирии Елена Мавлютова заявила, что в Башкирии из гимназии в связи с задымлением в столовой были эвакуированы около 650 человек.
В Башкирии около 650 человек эвакуировали из гимназии в связи с задымлением
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве проинформировали, что в 08:45 (06:45 мск) дежурному поступило сообщение о задымлении в гимназии №6 города Стерлитамака. На место выехали несколько бригад пожарных.

«По прибытии происходило незначительное задымление в столовой на первом этаже кирпичного трёхэтажного здания гимназии. Произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения в помещении столовой», — сказала Мавлютова.

Уточняется, что большинство людей, среди которых был 621 ребёнок, эвакуировали работники школы. Пожарные провели эвакуацию ещё 40 человек, из них 18 детей.

Как добавила Мавлютова, к настоящему моменту учебный процесс восстановлен.

В июле URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.

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