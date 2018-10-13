В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в ангаре в городе Пушкин

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о ликвидации открытого горения в ангаре в городе Пушкин.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 22:40 ликвидировано открытое горение пожара... Проводятся работы по проливке, разборке горевших конструкций», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось, что в городе Пушкин произошёл пожар на площади 500 кв. м.

В июле URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.