ОНФ: только 4 региона из 45 установили модульные здания медорганизаций

В пресс-службе ОНФ (Общероссийский народный фронт) рассказали RT об итогах мониторинга закупок модульных врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

По состоянию на середину октября модульные здания медорганизаций установлены только в четырёх регионах: Бурятии, Волгоградской, Новгородской и Псковской областях. Общая стоимость работ по исполненным контрактам в этих субъектах составила меньше 3% (32,5 млн рублей) от общей суммы выделенных федеральных средств.

В марте этого года правительство выделило 45 регионам 1,23 млрд рублей на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Они должны быть установлены в населённых пунктах, в которых проживают от ста до 2 тыс. человек и где нет медицинских организаций первичного звена. Сделать первичную медпомощь доступной для жителей небольших сёл и деревень президент Владимир Путин поручил правительству и региональным органам власти в послании Федеральному собранию в марте этого года. А мониторить ситуацию глава государства попросил ОНФ.

Как выяснилось, из 45 регионов, которым выделены на эти цели средства из федерального бюджета, 14 субъектов рискуют не использовать их до конца 2018 года. Кроме того, в ряде регионов эксперты выявили серьёзные риски нецелевых бюджетных трат. Результаты всех проверок войдут в доклад о качестве и доступности медико-санитарной помощи в малых населённых пунктах, а также станут основой для рекомендаций ОНФ по корректировке нацпроекта «Здравоохранение».

«До конца текущего года остаётся совсем немного. Как мы знаем, операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, и, если выделенные средства не будут потрачены на приобретение модульных конструкций медорганизаций, потребуется вернуть их в бюджет. Поэтому темпы, какими сейчас происходит расширение сети медорганизаций в небольших поселениях, вызывают серьёзные вопросы. К сожалению, уже созданы все предпосылки для того, что работа в регионах в этом году будет сорвана», — заключил член центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Николай Говорин.

В апреле сообщалось, что карта ОНФ будет создана для контроля за исполнением поручения президента об обеспечении доступности медицинской помощи для граждан в населённых пунктах с численностью населения до 2 тыс. человек.