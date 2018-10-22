СК возбудил дело после инцидента с газом в доме у колледжа в Керчи
- РИА Новости
По данным следствия, ЧП произошло в ходе замены газовых баллонов, когда воспламенилась газовоздушная смесь.
В результате инцидента пострадала женщина, она госпитализирована.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в тексте.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в МЧС заявили, что в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи произошёл хлопок газа.
В сентябре URA.RU передавало, что в результате аварии в одной из котельных в Саткинском районе Челябинской области пострадали четыре человека.