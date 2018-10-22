СК возбудил дело после инцидента с газом в доме у колледжа в Керчи

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Главное следственное управление СК России по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи.
СК возбудил дело после инцидента с газом в доме у колледжа в Керчи
  • РИА Новости

По данным следствия, ЧП произошло в ходе замены газовых баллонов, когда воспламенилась газовоздушная смесь.

В результате инцидента пострадала женщина, она госпитализирована. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в МЧС заявили, что в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи произошёл хлопок газа.

В сентябре URA.RU передавало, что в результате аварии в одной из котельных в Саткинском районе Челябинской области пострадали четыре человека.

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