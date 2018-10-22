На Урале продлили арест подросткам, подозреваемым в убийстве инвалида
- РИА Новости
«Мера пресечения всем продлена до 11 ноября», — заявил руководитель следственного отдела СК России по городу Берёзовскому Алексей Зырянов.
Ранее стало известно, что четверо подростков забили инвалида до смерти. 13-летняя девочка снимала убийство на видео. Двое подозреваемых были посажены под арест в СИЗО, ещё двоих отправили под домашний арест.
В ходе расследования осудили одного из фигурантов — 16-летний подросток получил год ограничения свободы за ранее совершённый угон автомобиля.
Также сообщалось, что в Свердловской области прокурор потребовал изолировать школьницу, снимавшую на видео убийство инвалида.
Телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.