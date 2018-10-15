В Свердловской области прокурор потребовал изолировать школьницу, снимавшую на видео убийство инвалида

Прокурор и комиссия по делам несовершеннолетних города Берёзовского (Свердловская область) подали апелляцию на решение суда, отказавшегося отправить в детский спецприёмник девочку, которая снимала на видео убийство инвалида Дмитрия Рудакова. Об этом сообщает URA.RU.

«Жалоба поступила в суд. Назначен срок подачи для предоставления возражения противоположной стороне — это 22 октября», — заявила помощник председателя суда Альфия Романова.

По её словам, затем материалы поступят в Свердловский областной суд, где и рассмотрят жалобу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области проводят проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.