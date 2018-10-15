В Свердловской области прокурор потребовал изолировать школьницу, снимавшую на видео убийство инвалида
- РИА Новости
«Жалоба поступила в суд. Назначен срок подачи для предоставления возражения противоположной стороне — это 22 октября», — заявила помощник председателя суда Альфия Романова.
По её словам, затем материалы поступят в Свердловский областной суд, где и рассмотрят жалобу.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области проводят проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.