В Свердловской области прокурор потребовал изолировать школьницу, снимавшую на видео убийство инвалида

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Прокурор и комиссия по делам несовершеннолетних города Берёзовского (Свердловская область) подали апелляцию на решение суда, отказавшегося отправить в детский спецприёмник девочку, которая снимала на видео убийство инвалида Дмитрия Рудакова. Об этом сообщает URA.RU.
В Свердловской области прокурор потребовал изолировать школьницу, снимавшую на видео убийство инвалида
  • РИА Новости

«Жалоба поступила в суд. Назначен срок подачи для предоставления возражения противоположной стороне — это 22 октября», — заявила помощник председателя суда Альфия Романова.

По её словам, затем материалы поступят в Свердловский областной суд, где и рассмотрят жалобу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области проводят проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.

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