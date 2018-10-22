Группа кораблей Балтфлота отправилась в поход в Северную Атлантику

Группа кораблей Балтийского флота отправилась в дальний поход в Северную Атлантику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова.

В группу кораблей входят корветы «Сообразительный» и «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Конецкий».

«Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска — главной военно-морской базы флота — в дальний поход для выполнения плановых задач в Северной Атлантике. На борту корветов находятся противолодочные вертолёты Ка-27ПС, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты», — сказал Мартов.

Во время похода экипажи кораблей выполнят различные учебно-боевые задачи, проведут совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне.

Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец 19 октября впервые c 1991 года пересёк Северный полярный круг и вошёл в Арктику.

В октябре 2017 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге на воду был спущен ледокол «Илья Муромец».