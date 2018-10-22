Врио главы Башкирии Хабиров принял отставку восьми вице-премьеров

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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров принял отставку восьми региональных вице-премьеров.
Врио главы Башкирии Хабиров принял отставку восьми вице-премьеров
  • РИА Новости

Об этом говорится в записи оперативного совещания руководства региона.

«Ко мне обратилось руководство правительства во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым, все вице-премьеры с предложением подать в отставку. Я попросил Рустэма Хабибовича этого не делать, а продолжить работу в качестве премьер-министра. В отношении восьми вице-премьеров я подобную отставку принял», — сказал Хабиров.

Глава региона добавил, что считает решение вице-премьеров о собственной отставке мужественным. По его мнению, данный шаг чиновников показывает, что они являются «зрелыми руководителями».

На сайте правительства республики отмечается, что Хабиров после принятия отставки вице-премьеров также произвёл ряд назначений в региональный кабмин.

13 октября полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил башкирскому правительству исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.

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