Правительству Башкирии представили врио главы региона Хабирова

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Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил башкирскому правительству исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.

Об этом информирует РИА Новости

Комаров отметил, что Хабиров является известным в республике политиком и понимает все сферы экономического развития. По его словам, Хабиров — профессионал, который способен освоить самые разные сферы работы.

«Всю свою энергию, опыт и знание направлю на улучшение жизни региона. Решить задачу дальнейшего развития возможно только объединив усилия, законодательные, муниципальные, предприятий и общественных организаций. Предлагаю строить работу в интересах жителей, основываясь на указах президента», — сказал врио главы региона.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии.

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