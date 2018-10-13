Правительству Башкирии представили врио главы региона Хабирова

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил башкирскому правительству исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.

Об этом информирует РИА Новости.

Комаров отметил, что Хабиров является известным в республике политиком и понимает все сферы экономического развития. По его словам, Хабиров — профессионал, который способен освоить самые разные сферы работы.

«Всю свою энергию, опыт и знание направлю на улучшение жизни региона. Решить задачу дальнейшего развития возможно только объединив усилия, законодательные, муниципальные, предприятий и общественных организаций. Предлагаю строить работу в интересах жителей, основываясь на указах президента», — сказал врио главы региона.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии.