Премьер Северной Осетии перенёс рабочий кабинет в здание завода «Электроцинк»

Председатель правительства Северной Осетии — Алании Таймураз Тускаев перенёс свой рабочий кабинет в здание завода «Электроцинк» во Владикавказе, в одном из цехов которого бушует крупный пожар.

Об этом информирует пресс-служба регионального кабмина.

«Тускаев сообщил, что свой рабочий кабинет переносит в административное здание ОАО «Электроцинк». Председатель правительства будет там осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не ликвидируют все последствия чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте.

Ранее стало известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате произошедшего.

В МЧС России заявили о локализации пожара на заводе «Электроцинк».

В сентябре портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области передавал, что спасатели потушили природный пожар, площадь которого достигала 10 га.