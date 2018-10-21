Премьер Северной Осетии перенёс рабочий кабинет в здание завода «Электроцинк»
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Об этом информирует пресс-служба регионального кабмина.
«Тускаев сообщил, что свой рабочий кабинет переносит в административное здание ОАО «Электроцинк». Председатель правительства будет там осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не ликвидируют все последствия чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте.
Ранее стало известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате произошедшего.
В МЧС России заявили о локализации пожара на заводе «Электроцинк».
В сентябре портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области передавал, что спасатели потушили природный пожар, площадь которого достигала 10 га.