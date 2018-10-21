В результате возгорания на заводе «Электроцинк» во Владикавказ погиб пожарный

В результате пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе погиб сотрудник экстренных служб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

При этом отмечается, что ещё двое пожарных пострадали.

«В ходе разведки помещений предприятия погиб командир отделения пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков. Двое других пожарных — Щепановский и Чебакаури — получили различные травмы», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в результате пожара на заводе «Электроцинк» погиб один человек, трое пострадали.

Также портал Inforeactor со ссылкой на МЧС России передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности с 19 по 25 октября.