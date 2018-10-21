В МЧС заявили о локализации пожара на заводе во Владикавказе

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В МЧС России заявили о локализации пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе.
В МЧС заявили о локализации пожара на заводе во Владикавказе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«В 13:10 объявлена локализация на площади 4,5 тыс. квадратных метров. Тушение продолжается», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что СК России начал проверку по факту ЧП.

Также стало известно о двух погибших и пятерых пострадавших в результате произошедшего.

В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.

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