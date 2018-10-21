Во Владикавказ прибыл пожарный поезд для ликвидации возгорания на заводе

Во Владикавказ из Кабардино-Балкарии прибыл пожарный поезд с водой и пенообразователем для ликвидации возгорания на заводе «Электроцинк».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«На место стянуты пожарные расчёты. Также на помощь коллегам прибыл пожарный поезд из Кабардино-Балкарии», — говорится в тексте.

Отмечается, что в поезде содержится 140 тонн воды и 4 тонны пенообразователя.

В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 146 человек и 42 единицы техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. квадратных метров.

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