Во Владикавказ прибыл пожарный поезд для ликвидации возгорания на заводе
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«На место стянуты пожарные расчёты. Также на помощь коллегам прибыл пожарный поезд из Кабардино-Балкарии», — говорится в тексте.
Отмечается, что в поезде содержится 140 тонн воды и 4 тонны пенообразователя.
В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 146 человек и 42 единицы техники.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. квадратных метров.
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