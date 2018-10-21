Глава Северной Осетии посетил место пожара на заводе во Владикавказе
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«В 04:00 выехал на завод «Электроцинк», где произошло возгорание в электролитном цехе. Сейчас основная задача — полностью потушить пожар», — написал он.
В 4 часа утра выехал на завод «Электроцинк», где произошло возгорание в электролитном цехе. На место были стянуты пожарные расчеты. К сожалению, один сотрудник МЧС погиб, двое пострадали. Сейчас основная задача – полностью потушить пожар. Дал поручение всем соответствующим структурам своевременно информировать население о текущей ситуации.
При этом Битаров добавил, что дал поручение соответствующим структурам информировать население о ситуации в регионе.
По последним данным, площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. квадратных метров.
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В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.