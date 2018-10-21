Глава Северной Осетии посетил место пожара на заводе во Владикавказе

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров побывал на месте пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

© МЧС России