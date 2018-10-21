Глава Северной Осетии посетил место пожара на заводе во Владикавказе

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров побывал на месте пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Глава Северной Осетии посетил место пожара на заводе во Владикавказе
  • © МЧС России

«В 04:00 выехал на завод «Электроцинк», где произошло возгорание в электролитном цехе. Сейчас основная задача — полностью потушить пожар», — написал он.

При этом Битаров добавил, что дал поручение соответствующим структурам информировать население о ситуации в регионе.

По последним данным, площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. квадратных метров.

СК России начал проверку по факту ЧП.

В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.

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