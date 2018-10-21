СК начал проверку по факту пожара на заводе во Владикавказе

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

По данным следствия, возгорание произошло в электролитном цеху.

«В ходе тушения пожара один пожарный погиб, двое пострадали, получив незначительные травмы. Все рабочие, работавшие на заводе в ночную смену, были эвакуированы. На данный момент тушение пожара продолжается, других пострадавших нет», — отметили в СК.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

По последним данным, площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, как сообщает РИА Новости, кровля и часть стены цеха обрушились на площади более 500 кв. м.

По предварительным данным, в здании находились ёмкости с серной кислотой.

В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.