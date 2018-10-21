СК начал проверку по факту пожара на заводе во Владикавказе
- РИА Новости
По данным следствия, возгорание произошло в электролитном цеху.
«В ходе тушения пожара один пожарный погиб, двое пострадали, получив незначительные травмы. Все рабочие, работавшие на заводе в ночную смену, были эвакуированы. На данный момент тушение пожара продолжается, других пострадавших нет», — отметили в СК.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
По последним данным, площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, как сообщает РИА Новости, кровля и часть стены цеха обрушились на площади более 500 кв. м.
По предварительным данным, в здании находились ёмкости с серной кислотой.
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