На заводе во Владикавказе рассказали об отсутствии угрозы взрыва
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«Угрозы взрыва нет и не может быть: нет взрывоопасных ёмкостей, работающих под давлением. Взрывоопасные и пожароопасные смеси не использовались в цехе электролиза», — сказал он.
Ранее Следственный комитет начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.
По последним данным, площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. кв. м.
В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.