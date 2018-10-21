На заводе во Владикавказе рассказали об отсутствии угрозы взрыва

На заводе «Электроцинк» во Владикавказе исключили вероятность взрыва на предприятии из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на главного металлурга на заводе Владимира Подунова.

«Угрозы взрыва нет и не может быть: нет взрывоопасных ёмкостей, работающих под давлением. Взрывоопасные и пожароопасные смеси не использовались в цехе электролиза», — сказал он.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

По последним данным, площадь пожара на заводе возросла до 4,5 тыс. кв. м.

В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.