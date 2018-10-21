Власти Крыма оплатят родственникам пострадавших в Керчи проживание в других городах

Власти Крыма оплатят перелёт и проживание родственникам пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи, которые находятся на лечении в других городах. Обэтом информирует РИА Новости со ссылкой на мэра Керчи Сергея Бороздина.

«За счёт республики всем родственникам, которые хотят быть рядом со своими детками, находящимися на лечении в других городах, оплачивается полностью перелёт туда и обратно, проживание до тех пор, пока ребенок не будет выписан», — заявил Бороздин.

Он добавил, что на лечении за пределами республики, в Москве и Краснодарском крае, находятся 22 человека.

Ранее сообщалось, что проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в колледже пришли порядка 33 тыс. человек.

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.