Власти Крыма оплатят родственникам пострадавших в Керчи проживание в других городах
«За счёт республики всем родственникам, которые хотят быть рядом со своими детками, находящимися на лечении в других городах, оплачивается полностью перелёт туда и обратно, проживание до тех пор, пока ребенок не будет выписан», — заявил Бороздин.
Он добавил, что на лечении за пределами республики, в Москве и Краснодарском крае, находятся 22 человека.
Ранее сообщалось, что проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в колледже пришли порядка 33 тыс. человек.
17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.