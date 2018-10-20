В ДТП с автобусом в Казани пострадали 10 человек

Короткая ссылка
В Казани в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек, в том числе семилетний ребёнок.
В ДТП с автобусом в Казани пострадали 10 человек
  • © РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, ДТП произошло в районе 11:30 мск на Горьковском шоссе в Казани.

«По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом», — сообщили в полиции.

По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, четверым помощь была оказана на месте, шесть человек, в том числе ребёнок, доставлены в больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить