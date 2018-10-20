Три человека пострадали в результате аварии в Ленинградской области

Три человека пострадали в результате ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«20 октября около 09:00 у подъезда к Брусничному на 23-м километре женщина, управляя автомобилем Nissan, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево», — указали в ведомстве.

Отмечается, что по факту происшествия ведётся проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.