Три человека пострадали в результате аварии в Ленинградской области

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Три человека пострадали в результате ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.
Три человека пострадали в результате аварии в Ленинградской области
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«20 октября около 09:00 у подъезда к Брусничному на 23-м километре женщина, управляя автомобилем Nissan, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево», — указали в ведомстве.

Отмечается, что по факту происшествия ведётся проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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