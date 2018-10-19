В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

Короткая ссылка
Четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
  • © РИА Новости

Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария произошла в Октябрьском районе.

«Легковой автомобиль «Мерседес» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который двигался в попутном направлении, и протащил его несколько километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, пострадали два пассажира «Мерседеса».

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить