В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
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Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария произошла в Октябрьском районе.
«Легковой автомобиль «Мерседес» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который двигался в попутном направлении, и протащил его несколько километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, пострадали два пассажира «Мерседеса».
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.