В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария произошла в Октябрьском районе.

«Легковой автомобиль «Мерседес» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который двигался в попутном направлении, и протащил его несколько километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, пострадали два пассажира «Мерседеса».

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.