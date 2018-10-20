Родители керченского стрелка не стали обращаться за его телом

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что родители Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, «не обращались» за телом сына.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, в связи с этим властям города неизвестны место и время похорон Рослякова.

«По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались», — сказал Мельгазиев.

Ранее в Минздраве Крыма заявили, что за медицинской помощиью обратился ещё один студент керченского колледжа, где 17 октября Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников образовательного учреждения.

19 октября в администрации Керчи сообщили, что место для захоронения Рослякова выберут его родственники.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в Керчи.