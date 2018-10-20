В Госдуме рассказали детали законопроекта о запрете на приобретение оружия до 21 года

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Член комитета Государственной думы по образованию и науке Николай Земцов после трагедии в керченском колледже вынес на рассмотрение экспертного совета «Единой России» законопроект о запрете продавать оружие лицам, не достигшим 21 года.

По словам депутата, в законопроекте, с которым ознакомился RT, речь идёт о таких типах оружия, как гражданское огнестрельное ограниченного поражения, газовое, спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное.

Вооружение, которое является частью национальных костюмов народов России или казачьей формы, также будет разрешено покупать только гражданам старше 21 года.

В настоящее время в России нарезное огнестрельное оружие можно иметь с 21 года, а гладкоствольное — с 18 лет. 

«Взросление человека не связано с его физическим возрастом. 18 лет — это всё равно ребёнок. Даже несмотря на физическую силу, внутреннее взросление и ответственность приходят чуть погодя. 21 год — минимальный порог», — заявил депутат.

Подробнее об инициативе — в материале RT.

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