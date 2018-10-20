В Ленобласти задержан главный инженер завода «Авангард» в Гатчине
«По подозрению в совершении данного преступления задержан главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3 класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о четырёх погибших.
19 октября на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области произошёл взрыв.
В МЧС допустили, что под завалами после взрыва могут находиться люди.