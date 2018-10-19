В МЧС допускают наличие людей под завалами после взрыва в Гатчине

Под завалами после взрыва на заводе пиротехнических средств в Гатчине могут оставаться ещё несколько человек, сообщили в МЧС.

«На месте работают кинологи, собаки проверяют наличие пострадавших под завалами. По нашей информации, предположительно, под завалами могут находиться люди… Мы предполагаем, что может находиться до четырёх человек», — цитирует РИА Новости начальника ГУ МЧС по Ленинградской области Евгения Дайнеко.

Он добавил, что, по одной из версий, взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.

19 октября на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.