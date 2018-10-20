Роспотребнадзор составил 521 протокол о нарушениях в школьных столовых Кировской области

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Региональный Роспотребнадзор отчитался о проверке качества продуктов и воды, а также соблюдения правил их содержания и приготовления в школах, детсадах и колледжах Кировской области. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор составил 521 протокол о нарушениях в школьных столовых Кировской области
  • РИА Новости

С начала года проведено 459 проверок. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды составила 1%, неудовлетворительных проб готовых блюд — 1,1%, неудовлетворительных проб продуктов — 2,8%.

Также обнаружены нарушения условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд и санитарного режима на пищеблоке.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Роспотребнадзор подвёл итоги проверок образовательных учреждений Кузбасса.

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