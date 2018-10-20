Роспотребнадзор составил 521 протокол о нарушениях в школьных столовых Кировской области
- РИА Новости
С начала года проведено 459 проверок. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды составила 1%, неудовлетворительных проб готовых блюд — 1,1%, неудовлетворительных проб продуктов — 2,8%.
Также обнаружены нарушения условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд и санитарного режима на пищеблоке.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Роспотребнадзор подвёл итоги проверок образовательных учреждений Кузбасса.