Роспотребнадзор составил 521 протокол о нарушениях в школьных столовых Кировской области

Региональный Роспотребнадзор отчитался о проверке качества продуктов и воды, а также соблюдения правил их содержания и приготовления в школах, детсадах и колледжах Кировской области. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

С начала года проведено 459 проверок. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды составила 1%, неудовлетворительных проб готовых блюд — 1,1%, неудовлетворительных проб продуктов — 2,8%. Также обнаружены нарушения условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд и санитарного режима на пищеблоке. Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Роспотребнадзор подвёл итоги проверок образовательных учреждений Кузбасса.