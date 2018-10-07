Роспотребнадзор подвёл итоги проверок образовательных учреждений Кузбасса

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области отчиталось о проверках образовательных учреждений, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на сайт службы.

На контроле находятся 747 образовательных учреждений, где учатся более 303 тыс. детей. Из них 91% школьников получают горячее питание, 8,6% — буфетную продукцию.

В этом учебном году сотрудники Роспотребнадзора проверили 19 школ, семь поставщиков и двух организаторов питания. Составлено 37 протоколов о нарушениях.

Нарушители должны выплатить штрафы на 104 тыс. рублей.

Проверки продолжаются.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Дагестане начали проверку из-за отравления 19 детей в школе.