В Вологде проверяют сообщения о драке в школе

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В Вологде начали доследственную проверку сообщений о драке двух школьников, в ходе которой один из подростков потерял сознание, сообщает СУ СК России по области на своём сайте.
В Вологде проверяют сообщения о драке в школе
  • РИА Новости

По предварительной информации, инцидент произошёл в одной из городских школ.

Как сообщает Nation News, помочь врача не потребовалась.

Следователи проверят данные о случившемся, а также информацию о том, что борьба якобы была частью подростковой игры. Кроме того, планируется дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц школы, передают «Невские новости».

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей при инциденте в школе.

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