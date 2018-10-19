Минобороны опровергло данные об обнаружении живым лётчика Л-39

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Данные об обнаружении живым одного из лётчиков самолёта Л-39, который разбился в Краснодарском крае, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Минобороны опровергло данные об обнаружении живым лётчика Л-39
  • РИА Новости

«К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из лётчиков самолёта Л-39… недостоверна», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, поисковая операция в районе падения самолёта будет продолжена «с наступлением светлого времени суток».  

18 октября на Кубани при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение учебный самолёт Л–39.

Сообщалось, что в поисках лётчиков задействованы более 200 человек, четыре вертолёта и два судна.

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров прокомментировал НСН крушение самолёта

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