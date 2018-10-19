Минобороны опровергло данные об обнаружении живым лётчика Л-39

Данные об обнаружении живым одного из лётчиков самолёта Л-39, который разбился в Краснодарском крае, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости