Вертолёты и два судна участвуют в поисках лётчиков после крушения Л-39

Короткая ссылка
Более 200 человек, четыре вертолёта и два судна задействованы в поисках лётчиков потерпевшего крушение в акватории Азовского моря учебного самолёта Л-39.
Вертолёты и два судна участвуют в поисках лётчиков после крушения Л-39
  • РИА Новости

«Местонахождение лётчиков самолёта пока не установлено. В поисках задействованы четыре вертолёта, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава», — говорится в сообщении Минобороны России.

В настоящее время поисковая операция продолжается. В ней также принимают участие два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России.

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Л-39 в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить