Вертолёты и два судна участвуют в поисках лётчиков после крушения Л-39
- РИА Новости
«Местонахождение лётчиков самолёта пока не установлено. В поисках задействованы четыре вертолёта, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава», — говорится в сообщении Минобороны России.
В настоящее время поисковая операция продолжается. В ней также принимают участие два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России.
Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Л-39 в Краснодарском крае.