Вертолёты и два судна участвуют в поисках лётчиков после крушения Л-39

Более 200 человек, четыре вертолёта и два судна задействованы в поисках лётчиков потерпевшего крушение в акватории Азовского моря учебного самолёта Л-39.

«Местонахождение лётчиков самолёта пока не установлено. В поисках задействованы четыре вертолёта, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава», — говорится в сообщении Минобороны России.

В настоящее время поисковая операция продолжается. В ней также принимают участие два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России.

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Л-39 в Краснодарском крае.