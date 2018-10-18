Пилот-инструктор прокомментировал крушение самолёта Л-39 на Кубани

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Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Л-39 в Краснодарском крае.
Пилот-инструктор прокомментировал крушение самолёта Л-39 на Кубани
  • РИА Новости

В частности, эксперт рассказал, какие элементы системы безопасности используются при экстренных ситуациях.

«Система катапультирования там надёжная. При полётах над морем всегда есть спасательный жилет, который надувается при попадании в воду. Положено даже при таких полётах надевать оранжевые костюмы», — заявил он.

По словам Краснопёрова, при отделении от кресла самолёта на парашюте автоматически срабатывает система и включается маячок. Как уточнил эксперт, радиостанция подаёт сигнал SOS, который «элементарно отследить».

Ранее сообщалось, что лётчики, которые находились в учебном самолёте Л-39, по предварительным данным, успели катапультироваться при крушении в Краснодарском крае.

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