Источник: лётчики катапультировались при крушении самолёта Л-39 на Кубани
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Это учебный самолёт, там были лётчик и штурман, они катапультировались», — сказал источник.
В настоящее время на месте крушения ведутся поисковые работы.
Ранее сообщалось, что на Кубани при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение учебный самолёт Л–39. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.