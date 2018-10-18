Источник: лётчики катапультировались при крушении самолёта Л-39 на Кубани

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Лётчики, которые находились в учебном самолёте Л-39, по предварительным данным, успели катапультироваться при крушении в Краснодарском крае.
Источник: лётчики катапультировались при крушении самолёта Л-39 на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это учебный самолёт, там были лётчик и штурман, они катапультировались», — сказал источник.

В настоящее время на месте крушения ведутся поисковые работы.

Ранее сообщалось, что на Кубани при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение учебный самолёт Л–39. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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