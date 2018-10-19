Эксперт оценил сообщения о модернизации британского танка Challenger 2

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о модернизации в Великобритании танка Challenger 2, первые экземпляры которого появились в 1994 году.

«То, что в Британии разрабатывается новый танк, нам известно уже лет 20. Англичане долго копаются в этом, им помогали и американцы. Но посмотрите, сколько времени прошло, а ничего сенсационно нового нет», — сказал эксперт.

По его словам, концепция не изменилась, просто добавили довольно много электроники, поставили кондиционеры, а двигатель существенно поправили по количеству лошадиных сил.

«Ещё им удалось продвинуться по части боеприпасов, они делают боеприпасы ещё второго-третьего поколения, мы давным-давно это прошли», — добавил Баранец.

Со своей стороны, полковник в запасе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, в беседе с НСН сказал, что на данный момент в мире нет танков, сопоставимых с «Арматой».

«Армата» радикально превосходит все танки предыдущего поколения, прежде всего благодаря новой компоновке, в которой экипаж защищён и находится отдельно от боеприпасов и горючего, есть дистанционно управляемая башня с мощным вооружением и системой управления огнём», — пояснил эксперт.

Он отметил, что все западные страны пытаются модернизировать свои образцы, но радикально это ничего не меняет.

Что касается Challenger 2, то, по словам Мураховского, это танк предыдущего поколения.

«Новую платформу британцы не создают. Они модернизируют Challenger 2, который у них стоит на вооружении. При этом существующие модификации Challenger по своей массе превысили, на мой взгляд, все разумные пределы», — добавил эксперт.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о модернизации в Великобритании танка Challenger 2.