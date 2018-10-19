Двое пострадавших при ЧП в керченском колледже повторно обратились за помощью
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Крыма Александра Голенко.
Он сообщил, что в медицинские учреждения продолжают поступать пострадавшие при ЧП в колледже.
«Вчера поступили двое повторно, ранее им была оказана амбулаторная помощь», — заявил Голенко.
По его словам, состояние указанных пострадавших оценивается как средней и лёгкой степеней тяжести.
Ранее стало известно, что двух пострадавших в Керчи женщин прооперировали в Москве.