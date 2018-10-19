Двое пострадавших при ЧП в керченском колледже повторно обратились за помощью

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Два человека, которые пострадали в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, повторно обратились за медицинской помощью.
Двое пострадавших при ЧП в керченском колледже повторно обратились за помощью
  • © Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Крыма Александра Голенко.

Он сообщил, что в медицинские учреждения продолжают поступать пострадавшие при ЧП в колледже.

«Вчера поступили двое повторно, ранее им была оказана амбулаторная помощь», — заявил Голенко.

По его словам, состояние указанных пострадавших оценивается как средней и лёгкой степеней тяжести.

Ранее стало известно, что двух пострадавших в Керчи женщин прооперировали в Москве.

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