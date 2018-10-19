Военные водолазы работают на месте крушения Л-39 в Азовском море
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«Прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения. Место падения, обломки уже нашли», — сказал он.
Ранее стало известно, что 200 человек принимают участие в поисках двух лётчиков, которые, предположительно, успели катапультироваться перед крушением учебного самолёта Л-39. Отмечается, что поиски ведутся на суше и в воде.
Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Л-39 в Краснодарском крае.