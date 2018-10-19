Военные водолазы работают на месте крушения Л-39 в Азовском море

Обломки самолёта Л-39 найдены на месте крушения в Азовском море, военные водолазы приступили к работе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения. Место падения, обломки уже нашли», — сказал он.

Ранее стало известно, что 200 человек принимают участие в поисках двух лётчиков, которые, предположительно, успели катапультироваться перед крушением учебного самолёта Л-39. Отмечается, что поиски ведутся на суше и в воде.

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Л-39 в Краснодарском крае.