На Камчатке медведь напал на человека

Короткая ссылка
В результате нападения медведя в пригороде Петропавловска-Камчатского пострадал мужчина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.

Отмечается, что тот же медведь ранее был замечен у школы, расположенной неподалёку.

«Мужчине удалось выжить после нападения хищника. Его увезли в городскую больницу №2... Это тот же медведь, который выходил к школе», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время ведутся поиски животного.

Ранее в Елизовском районе Камчатского края охотники застрелили двух медведей, которые регулярно пугали местных жителей.

Также «Утро.ру» сообщало, что рыбак из Иркутской области скончался после того, как случайно попал в ловушку для медведя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить