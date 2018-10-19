На Камчатке медведь напал на человека

В результате нападения медведя в пригороде Петропавловска-Камчатского пострадал мужчина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.

Отмечается, что тот же медведь ранее был замечен у школы, расположенной неподалёку.

«Мужчине удалось выжить после нападения хищника. Его увезли в городскую больницу №2... Это тот же медведь, который выходил к школе», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время ведутся поиски животного.

Ранее в Елизовском районе Камчатского края охотники застрелили двух медведей, которые регулярно пугали местных жителей.

Также «Утро.ру» сообщало, что рыбак из Иркутской области скончался после того, как случайно попал в ловушку для медведя.