На Камчатке застрелили двух пугавших людей медведей

В Камчатском крае в Елизовском районе охотники застрелили двух медведей, которые регулярно пугали местных жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела государственного охотничьего надзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимира Гордиенко.

По его словам, медведица и трёхлетний медвежонок облюбовали зелёную зону, расположенную возле жилых домов, так как их привлёк запах рыбных отходов. Он отметил, что животные пытались рыть в этом районе берлоги.

«У них имеются определённые стереотипы поведения. Если он (медведь) попробовал один раз, уже нельзя ждать от него, что он каким-то образом будет обходить эту территорию… И только отстрелив, уничтожив этих зверей, которые каким-то образом к этому причастны, мы эту цепочку прервем», — сказал Гордиенко.

По его словам, с начала года на Камчатке застрелили 63 медведей, представлявших опасность для людей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что рыбак из Иркутской области скончался после того, как случайно попал в ловушку для медведя.