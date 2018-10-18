В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 100 человек
«Большое количество сил МЧС и территориального ОВД, а также ДПС и группа немедленного реагирования полиции оказывают помощь в проезде к очагу возгорания. Из здания эвакуированы более 100 человек», — заявил Горелых.
Он добавил, что около дома припарковано много автомобилей, это осложняет проезд.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
В ведомстве отметили, что для эвакуированных жильцов был развёрнут пункт временного размещения в Доме культуры «Сортировочный».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.