В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 100 человек

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В Екатеринбурге были эвакуированы более 100 человек из 16-этажного жилого дома из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

«Большое количество сил МЧС и территориального ОВД, а также ДПС и группа немедленного реагирования полиции оказывают помощь в проезде к очагу возгорания. Из здания эвакуированы более 100 человек», — заявил Горелых.

Он добавил, что около дома припарковано много автомобилей, это осложняет проезд.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

В ведомстве отметили, что для эвакуированных жильцов был развёрнут пункт временного размещения в Доме культуры «Сортировочный».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.

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