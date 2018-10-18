В Перми проводят проверку в связи с недомоганием 20 школьников после прививки
- РИА Новости
У детей наблюдается высокая температура, головные боли, тошнота, слабость.
В региональном Минздраве уточнили, что подобная реакция на вакцину возможна и описана в инструкции. Об этом информирует «Реальное время».
«Подобное состояние продолжается один-два дня и проходит без последствий», — отметили в ведомстве.
Проверку организовала прокуратура Ленинского района. Планируется дать правовую оценку действиям медработников школы, поликлинического медучреждения, ответственного за вакцинацию, поставщиков препарата.
Вакцинацию детей от энцефалита по всему краю приостановили.
Ранее в Майкопе решили проверить все детсады после массового заболевания воспитанников одного из учреждений.