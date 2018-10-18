В Росгвардии прокомментировали обращение Навального к Золотову
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, Грибакин отметил, что не смотрел лично обращение Навального и не собирается этого делать.
«Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи», — сказал он.
По его словам, Навальный занимается самопиаром «в то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь».
«Это напоминает пиар на костях», — заявил Грибакин.
Ранее Навальный принял «вызов на дуэль» со стороны Золотова, предложив провести поединок в формате теледебатов.
11 сентября Золотов потребовал от Навального сатисфакции за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.