В Росгвардии прокомментировали обращение Навального к Золотову

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что руководство ведомства не смотрело обращение блогера Алексея Навального, который предложил директору Росгвардии Виктору Золотову провести теледебаты.

Как передаёт ТАСС, Грибакин отметил, что не смотрел лично обращение Навального и не собирается этого делать.

«Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи», — сказал он.

По его словам, Навальный занимается самопиаром «в то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь».

«Это напоминает пиар на костях», — заявил Грибакин.

Ранее Навальный принял «вызов на дуэль» со стороны Золотова, предложив провести поединок в формате теледебатов.

11 сентября Золотов потребовал от Навального сатисфакции за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.