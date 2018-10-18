В Росгвардии прокомментировали обращение Навального к Золотову

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что руководство ведомства не смотрело обращение блогера Алексея Навального, который предложил директору Росгвардии Виктору Золотову провести теледебаты.
В Росгвардии прокомментировали обращение Навального к Золотову
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, Грибакин отметил, что не смотрел лично обращение Навального и не собирается этого делать. 

«Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи», — сказал он. 

По его словам, Навальный занимается самопиаром «в то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь».

«Это напоминает пиар на костях», — заявил Грибакин.

Ранее Навальный принял «вызов на дуэль» со стороны Золотова, предложив провести поединок в формате теледебатов.

11 сентября Золотов потребовал от Навального сатисфакции за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.

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