Навальный согласился на дуэль с Золотовым в форме теледебатов

Блогер Алексей Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии Виктора Золотова, предложив провести поединок в формате теледебатов.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала», — сказал он.

Также он добавил, что если федеральные каналы откажутся стать площадкой для их «поединка», то его можно провести на его собственном канале на YouTube.

11 сентября Виктор Золотов потребовал сатисфакции от блогера Алексея Навального за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение Золотова вызвать Навального на поединок после того, как блогер заявил о якобы нарушениях в ведомстве, является «ходом настоящего мужчины».