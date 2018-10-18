Субсидировать авиаперевозки на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград будут круглый год

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Субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград будет осуществляться круглый год. Изменения вступят в силу уже в 2018 году, сообщили в Росавиации.
Субсидировать авиаперевозки на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград будут круглый год
  • © pixabay.com

На данный момент субсидированные полёты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря.

«По инициативе Росавиации в постановление правительства Российской Федерации № 215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы — с 1 января по 31 декабря. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года», — говорится в сообщении.

Росавиации будет выделено дополнительно 400 млн рублей, что позволит выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тыс. билетов.

Ранее стало известно, что глава Минтранса поддержал идею создания в России нового лоукостера.

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