Посольство США в России выразило соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Посольство Соединённых Штатов в России выразило соболезнования семьям и друзьям погибших в результате нападения в колледже Керчи.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

«Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи», — указывается в сообщении.

Свои соболезнования в связи с произошедшим выразили также мировые лидеры, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Также RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек.