В ЧОП сообщили, что прибыли к колледжу в Керчи через несколько минут после вызова

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В частном охранном предприятии «Альфа» сообщили RT, что его сотрудники прибыли в колледж в Керчи, где 17 октября произошло ЧП, через несколько минут после вызова.
В ЧОП сообщили, что прибыли к колледжу в Керчи через несколько минут после вызова
  • © KERCH.FM
  • AFP

«Сотрудники охраны приехали через шесть минут после того, как была нажата тревожная кнопка. Обезвреживать к этому моменту уже было некого. Была паника, и, возможно, кнопку нажали не сразу», — рассказал RT представитель ЧОП.

Он отметил, что к моменту прибытия сотрудников на месте уже находились полицейские из отдела, который расположен в 200 метрах от колледжа.

По его словам, сотрудники начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Между тем многие очевидцы говорили, что охрана приехала к колледжу спустя час после начала стрельбы. Об этом сообщал Mash.

Ранее стало известно, что число погибших в результате трагедии в Керчи возросло до 21.

В СК сообщили, что устроившему стрельбу и взрыв в колледже будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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