В Кремле заявили о необходимости анализа ЧП в Керчи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо проанализировать произошедшее в керченском колледже, прежде чем вносить какие-либо изменения в законодательство страны.

По его словам, сначала специалисты должны разобраться со всеми деталями произошедшего и изучить обстоятельства инцидента. Лишь после этого можно будет предпринять конкретные шаги в связи с данным ЧП.

«В эмоциональном плане такая реакция понятна, но, конечно, здесь сначала предстоит тщательным образом проанализировать обстоятельства произошедшего, надо точно определить все детали этого трагического массового убийства — только после этого специалисты должны прогнозировать те или иные действия», — сказал пресс-секретарь.

Песков уточнил, что лишь глубокий анализ произошедшего может позволить экспертам определить, какие стоит принять меры, чтобы пресечь подобные инциденты в будущем.

«Это очень опасная тенденция. Предстоит глубокий анализ, нужны будут действенные меры, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски в будущем. Повторюсь: здесь сиюминутные действия, импульсивные, объяснимы, но вряд ли помогут делу. Тут нужен серьёзный, системный подход», — заключил он.

Ранее стало известно, что число погибших в результате инцидента в Керчи возросло до 21.

В СК сообщили, что устроившему стрельбу в колледже будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.