Отец стрелка из Керчи рассказал о характере сына

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Отец Владислава Рослякова, которого Следственный комитет подозревает в нападении на учащихся политехнического колледжа в Керчи, рассказал о характере сына.
Отец стрелка из Керчи рассказал о характере сына
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По данным «Известий», которые ссылаются на источник, близкий к следствию, отец в ходе допроса заявил, что с сыном было тяжело общаться, у него не было друзей.

Он отметил, что знал об увлечении подростка компьютерными играми и оружием, но, по его словам, сын был воспитанным и агрессию не проявлял.

Ранее одногруппники рассказали RT, что на первом курсе Росляков всегда носил с собой нож. Они отметили, что он был тихим и держался сам по себе.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек.

В Краснодаре, как сообщает «Юга.ру», появилось место памяти жертв трагедии.

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