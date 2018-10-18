Родственники опознали 16 погибших при ЧП в Керчи

Родственники опознали все 16 находящихся в морге тел погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, заявил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Опознаны все 16 человек», — приводит его слова ТАСС.

Мельгазиев добавил, что в настоящее время в морге находятся тела 16 человек, останки ещё троих пока не доставили.

Ранее сообщалось, что родственники опознали четверых погибших.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, десятки ранены.

В Крыму и Севастополе в связи с произошедшей трагедией с четверга, 18 октября, объявлен трёхдневный траур.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти региона возьмут на себя расходы по проведению похорон погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи.