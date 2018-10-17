Аксёнов: керченский убийца не вызывал подозрений

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что студент, убивший учащихся керченского колледжа, характеризовался положительно и не вызывал подозрений.

«Сейчас главное понять, что толкнуло этого нелюдя на это преступление. Пока не понимаем. Характеризовался положительно… даже на педсовет не вызывался ни разу. Всегда примерно себя вёл, не вызывал никогда подобных ситуаций», — приводит РИА Новости слова Аксёнова.

Также Аксёнов заявил, что с 18 октября в каждой школе и в каждом детском саду Керчи появится вооружённая охрана.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, десятки ранены.