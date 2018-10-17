Саратовские депутаты приняли предложенный экс-министром Соколовой прожиточный минимум

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Депутаты Саратовской областной думы во время заседания профильного комитета поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на том уровне, который предлагала бывший министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова.
Саратовские депутаты приняли предложенный экс-министром Соколовой прожиточный минимум
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу думы.

Отмечается, что ушедшая в отставку после скандала Соколова предлагала повысить прожиточный минимум на 288 рублей.

«На заседании обсудили проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в целом по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом прожиточный минимум увеличится до 8,278 тыс. рублей.

В заявлении указывается, что величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России.

«Депутат Владимир Есипов попросил пояснить, возможно ли увеличить прожиточный минимум. И.о. министра… Наталия Кривицкая объяснила, что все расчёты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде», — отмечается в сообщении.

Ранее в ходе спора с депутатом Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума. Как отмечается, спор возник из-за того, что она предложила в следующем году увеличить прожиточный минимум на 288 рублей, а депутат с ней не согласился и предложил повышение на 500 рублей минимум.

Позднее Соколова была отправлена в отставку из-за своих заявлений о плюсах жизни на сумму прожиточного минимума. 

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