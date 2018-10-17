Суд разрешил Ангелине Хачатурян общаться со старшей и младшей сёстрами

Мосгорсуд разрешил Ангелине Хачатурян общаться со старшей и младшей сёстрами при условии, что согласится следователь. Об этом сообщает телеканал «360».

Заседание проходило в закрытом режиме. На оглашение решения журналистам и родственникам позволили войти в зал.

Суд постановил, что среднюю из сестёр освободили на законных основаниях

Также внесены изменения в запрет на её общение с другими участниками уголовного судопроизводства. С защитниками она может связываться свободно.

Ранее Аурелия Дундук, мать сестёр Хачатурян, рассказала в беседе с RT о жизни дочерей после выхода из СИЗО.